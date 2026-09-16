Апелляционный суд оправдал экс-президента Южной Кореи по делу о лжесвидетельстве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Южной Кореи в среду оправдал бывшего президента страны Юн Сок Еля по обвинению во лжесвидетельстве во время процесса над бывшим премьер-министром Хан Док Со по делу о введении военного положения, передает "Ренхап".

"Суд постановил, что Юн Сок Ель, по всей видимости, не давал ложных показаний во время ноябрьского процесса, когда утверждал, что намеревался созвать заседание кабинета министров до объявления военного положения 3 декабря 2024 года", - уточняет агентство.

Это решение совпадает с оправдательным приговором нижестоящего суда, вынесенным в мае.

В феврале суд Южной Кореи приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о введении в стране военного положения в 2024 году. В настоящее время идет апелляционный процесс.

Решение о введении военного положения вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля.