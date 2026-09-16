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Апелляционный суд оправдал экс-президента Южной Кореи по делу о лжесвидетельстве

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Южной Кореи в среду оправдал бывшего президента страны Юн Сок Еля по обвинению во лжесвидетельстве во время процесса над бывшим премьер-министром Хан Док Со по делу о введении военного положения, передает "Ренхап".

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"Суд постановил, что Юн Сок Ель, по всей видимости, не давал ложных показаний во время ноябрьского процесса, когда утверждал, что намеревался созвать заседание кабинета министров до объявления военного положения 3 декабря 2024 года", - уточняет агентство.

Это решение совпадает с оправдательным приговором нижестоящего суда, вынесенным в мае.

В феврале суд Южной Кореи приговорил Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о введении в стране военного положения в 2024 году. В настоящее время идет апелляционный процесс.

Решение о введении военного положения вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге Юн Сок Ель согласился отменить распоряжение. После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Юн Сок Еля.

Юн Сок Ель Южная Корея
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