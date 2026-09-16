Axios сообщил о встрече американских дипломатов с хуситами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Представители США и йеменских хуситов на выходных провели встречу для обсуждения ситуации в Красном море, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Американские дипломаты провели встречу с представителями хуситов в посольстве США в Омане на этих выходных и обсудили напряженную обстановку в Красном море", - пишет портал со ссылкой на региональный источник.

Собеседник Axios отметил, что встреча была сфокусирована на поддержании перемирия США и хустов и гарантиях того, что Баб-эль-Мандебский пролив останется открытым для судоходства.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

В свою очередь Саудовская Аравия, как отмечала газета Politico, обратилась к США за помощью в противодействии активности хуситов на Ближнем Востоке. Axios отмечает, что Вашингтон не хочет вступать в военные действия.