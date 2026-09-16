Поиск

Axios сообщил о встрече американских дипломатов с хуситами

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Представители США и йеменских хуситов на выходных провели встречу для обсуждения ситуации в Красном море, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Американские дипломаты провели встречу с представителями хуситов в посольстве США в Омане на этих выходных и обсудили напряженную обстановку в Красном море", - пишет портал со ссылкой на региональный источник.

Собеседник Axios отметил, что встреча была сфокусирована на поддержании перемирия США и хустов и гарантиях того, что Баб-эль-Мандебский пролив останется открытым для судоходства.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией.

В свою очередь Саудовская Аравия, как отмечала газета Politico, обратилась к США за помощью в противодействии активности хуситов на Ближнем Востоке. Axios отмечает, что Вашингтон не хочет вступать в военные действия.

Йемен США Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 16 сентября

Папа римский призвал не использовать ИИ для решения вопросов морали

 Папа римский призвал не использовать ИИ для решения вопросов морали

Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

 Saudi Aramco может частично возобновить работу нефтепровода "Восток-Запад" в ближайшие дни

Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

 Американцы полагают, что ИИ может уничтожить человечество

Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

 Макрон призвал правительство мобилизовать усилия по нормализации снабжения топливом

Косовские албанцы устроили беспорядки из-за приговора лидерам албанских боевиков

США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

 США ограничат выдачу виз гражданам ЮАР, подозреваемым в притеснении белого населения страны

В Москве не намерены спонсировать членство Армении в Евросоюзе

В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

 В Ереване заявили, что Армения не поднимала вопрос о выводе военной базы РФ

Власти Армении не исключили закупок газа в Азербайджане, Иране и Турции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11772 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3734 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов