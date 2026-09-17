Один человек погиб, двое пострадали из-за падения обломков БПЛА в Саудовской Аравии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Падение обломков запущенного хуситами БПЛА в саудовской провинции Таиф привело к гибели человека, еще двое получили ранения, сообщает в четверг Saudi Press Agency со ссылкой на власти.

В Службе гражданской обороны королевства заявили, что погибшим оказался гражданин Йемена. Ранения получили жители Саудовской Аравии и Пакистана.

В результате инцидента повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортные средства.

На прошлой неделе хуситы провели наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяли под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Параллельно с этим, хуситы продолжают обмениваться ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд в последние годы оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.