Спецпосланник президента США по Белоруссии провел переговоры с премьером Латвии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс провел в четверг в Риге переговоры со спецпосланником США по Белоруссии Джоном Коулом, сообщила пресс-служба латвийского правительства.

"В ходе беседы особое внимание было уделено обеспечению безопасности восточной границы, пресечению нелегальной миграции и усилиям США по освобождению политических заключенных в Беларуси", - говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты являются стратегическим союзником и важным партнером Латвии по сотрудничеству. Мы высоко ценим военное присутствие США в Латвии и практическую поддержку в защите нашей восточной границы. Укрепляя границу Латвии, мы укрепляем безопасность всего Европейского союза и НАТО", - заявил в ходе встречи Кулбергс, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что "премьер-министр положительно оценил освобождение 25 белорусских политических заключенных, подчеркнув ведущую роль США". В то же время Кульбергс отметил "отсутствие существенных улучшений в действиях белорусского режима".

"Поэтому Латвия считает необходимым поддерживать политическое и санкционное давление и поддерживает расширение и усиление санкций ЕС", - добавил латвийский президент.

Также в Риге спецпосланник Трампа встретился с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже и главой Государственной пограничной охраны Гунтисом Пуяцтсом.

Как сообщалось, днем ранее Коул провел переговоры в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой, а также литовским премьер-министром Миндаугасом Синкявичюсом.

Во вторник в Минске прошли переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко со спецпосланником США по Белоруссии. Коул по итогам переговоров заявил о заключении между США и Белоруссией промежуточного договора, анонсировал снятие санкций с двух белорусских компаний - "Лакокраска" и "Беллесбумпром".

Минск, в свою очередь, добавил он, в качестве жеста доброй воли освобождает 25 заключенных белорусских пенитенциарных учреждений. Позже стало известно, что группа освобожденных прибыла в Вильнюс.