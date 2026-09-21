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В секторе Газа заявили о гибели 73 914 человек с начала израильской операции

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в секторе Газа с начала палестино-израильского конфликта выросло почти до 74 тыс. человек, около 175 тыс. получили ранения, сообщает в понедельник "Аль-Джазира" со ссылкой на данные палестинской стороны.

"С начала войны, которую развязал Израиль в октябре 2023 года, в секторе Газа погибли 73 914 палестинцев, а 174 952 получили ранения", - приводит телеканал заявление работающего в Газе министерства здравоохранения.

За последние сутки в результате израильских обстрелов в Газе были убиты как минимум четыре палестинца, а 17 были ранены. Кроме того, как заявили в министерстве, с момента вступления в силу режима прекращения огня, принятого 11 октября 2025 года, погибли почти 1,4 тыс. палестинцев, а около 5 тыс. получили ранения.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. ЦАХАЛ начала операцию против ХАМАС в секторе Газа.

В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. При этом Израиль до сих пор периодически наносит удары по анклаву.

Израильская сторона неоднократно выражала сомнения в точности предоставляемых палестинцами данных о гибели людей в Газе.

Хроника 07 октября 2023 года – 21 сентября 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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