Поиск

В Совбезе ООН пока нет консенсуса по следующему генсеку

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Совет Безопасности ООН пока не смог прийти к согласию относительно кандидата на пост генерального секретаря ООН, сообщает The New York Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, пока нет явного лидера, потому что ответственный за отбор кандидатов на пост генсека Совбез еще не пришел к консенсусу.

Экс-президент Чили Мишель Бачелет 20 сентября объявила о прекращении борьбы за пост генерального секретаря ООН. Заявление экс-президента Чили прозвучало после результатов очередного консультативного голосования в ООН, которое состоялось в пятницу, 18 сентября и по результату которого она заняла предпоследнее место.

Борьбу за пост генсека ООН теперь продолжают восемь кандидатов - пять женщин и трое мужчин.

В соответствии с Уставом, Совет Безопасности выносит рекомендацию Генеральной Ассамблее, а та назначает генерального секретаря посредством соответствующей резолюции. Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года.

Генсек ООН избирается на пять лет.

Мишель Бачелет Антониу Гутерриш ООН Совбез Чили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

 В Германии десятки тысяч сотрудников автопрома проводят акцию протеста

Трамп считает, что Россия утратила контроль над производством дизеля

FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

 FT узнала о призыве Трампа к Зеленскому не бить по российским НПЗ

CNN, MS NOW и Politico подали в суд из-за недопуска Трампом их журналистов в Белый дом

Тайфун Дуцзюань достиг побережья Японии

 Тайфун Дуцзюань достиг побережья Японии

Brent подешевела до $102 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 сентября

США и Китай провели конструктивные консультации по торговле и ИИ

"Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

 "Обитель зла" показала лучший результат франшизы в первый уикенд проката

В Судане при обрушении шахты погибли 11 человек, 30 пострадали
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 92 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2528 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11874 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3753 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов