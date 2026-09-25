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Эрдоган разъяснил, что Анкара не обязана присоединяться к военным действиям Эр-Рияда

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Участие в Мекканском оборонительном соглашении не обязывает страны вступать в вооруженный конфликт в случае нападения на одного из партнеров, сказал изданию Newsweek президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Страны будут реагировать на основе запросов и нужд страны, на которую нападут. Помощь может быть в форме поддержки в сфере разведданных, логистики или боеприпасов", - заявил он, добавив, что присоединение стран-партнеров к вооруженному конфликту в целом возможно, но не является автоматическим.

Президент также заявил, что нельзя рассматривать соглашение, как альянс против Ирана, Израиля или других стран в регионе.

Саудовская Аравия, Пакистан и Турция 7 августа подписали соглашение об оборонном сотрудничестве, предполагающий коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта.

В начале сентября газета Turkiye Today со ссылкой на источники сообщала, что Пакистан может атаковать хуситов с воздуха, если о том попросит Эр-Рияд в рамках обязательств Исламабада по Мекканскому соглашению.

Middle East Eye со ссылкой на источники сообщал, что Турция в рамках этого пакта собирается помочь Саудовской Аравии в военной сфере, однако не намеревается вести боевые действия с хуситами.

Пакистан Саудовская Аравия Турция Реджеп Тайип Эрдоган хуситы
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