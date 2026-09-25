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Папа римский предостерег от наступления "машинного рая"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В ходе апостольского визита в Париж папа римский Лев XIV призвал "вернуть человека в центр всех размышлений" об искусственном интеллекте, пишет Le Figaro.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу потенциальных злоупотреблений искусственным интеллектом понтифик в выступлении предостерег от риска "потери нашей человечности посреди "машинного рая".

Столкнувшись с растущими опасениями по поводу рисков, связанных с алгоритмами, и их потенциальной способности доминировать в мире даже среди тех, кто их разрабатывает, отмечает издание, церковь считает, что ей предстоит сыграть свою роль.

В мае, через год после своего избрания, Лев XIV в своей первой энциклике призвал к "разоружению ИИ", чтобы "предотвратить его господство над человечеством". Энциклика Magnifica Humanitas, посвященная этой теме, особенно подчеркивает риск концентрации данных, инфраструктуры и вычислительной мощности в руках немногих игроков.

В последние годы Ватикан активизировал диалог с учеными и лидерами Кремниевой долины, чтобы предвидеть антропологические, социальные и этические последствия этой революции, такие как военное использование ИИ и массовая слежка, которую он может сделать возможной, пишет Le Figaro.

Папа римский Париж Ватикан Лев XIV
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