Трамп полагает, что военная операция против Кубы не понадобится

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - США, вероятнее всего, не нужно будет проводить военную операцию против Кубы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Полагаю, что мы хотим заключить сделку с Кубой. Не думаю, что нам потребуются военные", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

По словам Трампа, его цель - "открыть Кубу для наших людей". "У нас проживает много американцев кубинского происхождения, желающих вернуться (на Кубу - ИФ)", - сказал он.

Ранее, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил, что система власти на Кубе разваливается, и предсказал его полный распад. Кубинская делегация покинула зал, где проходит ГА ООН, во время его выступления.

После этого СBS News со ссылкой на внутренние армейские документы сообщало, что американские военные рассматривают возможность предоставления в распоряжение Южного командования вооруженных сил США подразделений поддержки. На условиях анонимности американские чиновники подтвердили CBS News, что планирование ведется с расчетом на Кубу.