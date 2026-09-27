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Погибшие на учениях на Каспии казахстанские военнослужащие посмертно награждены орденами "Айбын"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших во время учений в Каспийском море военнослужащих государственными наградами, сообщила в воскресенье пресс-служа главы государства.

"Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, государственными наградами Республики Казахстан (посмертно) награждены военнослужащие, погибшие в ходе учений в Мангистауской области", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в минувший четверг во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
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