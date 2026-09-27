Айдос Мырзахметов назначен главой Минобороны Казахстана

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны Айдоса Мырзахметова, сообщила пресс-служба главы государства в воскресенье.

Ранее Мырзахметов занимал должность командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Казахстана.

В воскресенье Токаев освободил от должности министра обороны Даурена Косанова.

Как сообщалось, в четверг, 24 сентября, во время учений "Хазар Корганы - 2026" на побережье Каспийского моря в Мангистауской области при высадке личного состава с катера "Кайсар" в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли.

После произошедшего пять должностных лиц системы Минобороны задержаны по подозрению в халатном отношении к службе и нарушению правил кораблевождения, повлекших тяжкие последствия. В числе задержанных: начальник штаба - первый заместитель Главнокомандующего Военно-морскими силами ВС, два командира воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера. Все водворены в изолятор временного содержания управления полиции Актау (адмцентр Мангистауской области).

25 сентября в Казахстане был объявлен днем общенационального траура.