Иран отверг обвинения в причастности к подготовке нападения на британскую авиабазу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Посольство Ирана в Лондоне опровергло сообщения о возможной причастности Тегерана к планированию теракта на британской авиабазе Фэрфорд.

"Посольство Ирана в Лондоне категорически отвергает и решительно осуждает недавние безосновательные и злонамеренные домыслы, опубликованные некоторыми британскими лицами и СМИ, которые пытаются связать Иран с пятью подозреваемыми, задержанными вблизи базы ВВС Великобритании Фэрфорд", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети.

Тегеран оставляет за собой право принять меры для защиты прав и интересов страны и ее народа в ответ на "вводящие в заблуждение и наносящие ущерб обвинения СМИ".

Ранее западные СМИ писали о том, что к подготовке нападения на авиабазу могут быть причастны власти Ирана.

Британская полиция 27 сентября задержала пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир. Задержанные - подданные Великобритании.

Помимо британских военных базу используют и американцы. В 2026 году база была задействована в американской военной операции против Ирана.