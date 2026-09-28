Арестованные по делу о подготовке теракта на авиабазе в Британии были жителями Лондона

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро мужчин, арестованных накануне британской полицией по подозрению в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд в Англии, где базируются американские стратегические бомбардировщики, были подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на местные правоохранительные органы

По данным телеканала, заговор с целью проведения взрыва на авиабазе Фэрфорд "стал объектом крупного контртеррористического расследования" британской полиции. Однако происхождение сорванной операции пока неизвестно.

Между тем министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил в понедельник, что еще рано говорить о том, мог ли Иран быть причастным к возможной подготовке к нападению на базу ВВС Великобритании Фэрфорд.

"С моей стороны было бы действительно неразумно строить догадки о наличии возможных мотивов у этих людей", - ответил он в понедельник на вопрос журналиста Sky News о вероятной роли Ирана в событиях.

Ранее сообщалось, что в воскресенье были арестованы пять человек в районе поселка Уэлфорд в графстве Глостершир вблизи авиабазы Фэрфорд. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Жители 85 домов Уэлфорда были эвакуированы после объявления чрезвычайной ситуации возле авиабазы. Тем временем специализированная группа по обезвреживанию взрывных устройств провела осмотр трех фургонов, оставленных арестованными в непосредственной близости от базы. О том, что было обнаружено в них, не сообщается.

Тем временем полиция усилила меры безопасности на въездах на авиабазу Фэрфорд и прилегающей к ней 400-метровой зоне.

В ходе военной операции вооруженных сил США против Ирана на авиабазе базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.

В настоящее время на авиабазе по-прежнему размещены 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что за арестованными ранее велось наблюдение. "Мы долгое время вели расследование и в итоге их задержали. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости, и сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным", - сказал американский президент.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также выступил с заявлением по поводу арестов.

"Я знаю, что сегодняшний инцидент возле базы ВВС Фэрфорд вызовет глубокую озабоченность у местных жителей и у многих людей, следящих за событиями по всей стране. Я выражаю благодарность полиции Глостершира, контртеррористическим подразделениям, нашим вооруженным силам и всем, кто работает над обеспечением безопасности населения. Расследование продолжается, и я призываю людей воздержаться от спекуляций, пока власти устанавливают все факты", - сказал он.