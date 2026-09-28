Поиск

Арестованные по делу о подготовке теракта на авиабазе в Британии были жителями Лондона

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро мужчин, арестованных накануне британской полицией по подозрению в подготовке теракта на авиабазе Фэрфорд в Англии, где базируются американские стратегические бомбардировщики, были подданными Соединенного Королевства и постоянно проживали в Лондоне, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на местные правоохранительные органы

По данным телеканала, заговор с целью проведения взрыва на авиабазе Фэрфорд "стал объектом крупного контртеррористического расследования" британской полиции. Однако происхождение сорванной операции пока неизвестно.

Между тем министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил в понедельник, что еще рано говорить о том, мог ли Иран быть причастным к возможной подготовке к нападению на базу ВВС Великобритании Фэрфорд.

"С моей стороны было бы действительно неразумно строить догадки о наличии возможных мотивов у этих людей", - ответил он в понедельник на вопрос журналиста Sky News о вероятной роли Ирана в событиях.

Ранее сообщалось, что в воскресенье были арестованы пять человек в районе поселка Уэлфорд в графстве Глостершир вблизи авиабазы Фэрфорд. Полиция сообщила, что мужчины были задержаны по подозрению в подготовке взрыва. Жители 85 домов Уэлфорда были эвакуированы после объявления чрезвычайной ситуации возле авиабазы. Тем временем специализированная группа по обезвреживанию взрывных устройств провела осмотр трех фургонов, оставленных арестованными в непосредственной близости от базы. О том, что было обнаружено в них, не сообщается.

Тем временем полиция усилила меры безопасности на въездах на авиабазу Фэрфорд и прилегающей к ней 400-метровой зоне.

В ходе военной операции вооруженных сил США против Ирана на авиабазе базировалось более 20 американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer и B-52H Stratofortress, которые наносили удары по наиболее важным иранским целям. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) тогда объявил авиабазу Фэрфорд в Англии "законной целью" для иранских ответных мер.

В миреЛондон расследует связь Ирана с подготовкой теракта на используемой США авиабазеЧитать подробнее

В настоящее время на авиабазе по-прежнему размещены 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье сообщил журналистам, что за арестованными ранее велось наблюдение. "Мы долгое время вели расследование и в итоге их задержали. Они хотели нанести большой ущерб нашей крепости, и сотрудничество с британцами оказалось очень эффективным", - сказал американский президент.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также выступил с заявлением по поводу арестов.

"Я знаю, что сегодняшний инцидент возле базы ВВС Фэрфорд вызовет глубокую озабоченность у местных жителей и у многих людей, следящих за событиями по всей стране. Я выражаю благодарность полиции Глостершира, контртеррористическим подразделениям, нашим вооруженным силам и всем, кто работает над обеспечением безопасности населения. Расследование продолжается, и я призываю людей воздержаться от спекуляций, пока власти устанавливают все факты", - сказал он.

Великобритания Фэрфорд Лондон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала до $107,83 за баррель

Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

 Мировые цены на пшеницу с июля выросли на 30%

Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

 Совет ЕС ввел санкции против 10 россиян за недопуск "Яблока" к выборам

Politico сообщает о зашедших в тупик переговорах о бюджете ЕС на 2028-2034 годы

На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

 На мысе Канаверал на военном космодроме разместят лазерное оружие для борьбы с БПЛА

Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

 Вучич передал полномочия президента Сербии председателю скупщины Брнабич

Землетрясение зафиксировано в Алма-Ате

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

 Тейлор Свифт стала самым титулованным артистом в истории MTV VMA

Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии

 Аракчи заявил, что Тегеран выстоит перед любым новым витком агрессии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11990 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3791 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов