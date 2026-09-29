В Тегеране готовы ответить на попытки ограничить продажу иранской нефти

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Ни одна страна в ближневосточном регионе не сможет поставлять нефть, если экономическая безопасность Ирана не будет гарантирована, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. Об этом сообщает Mehr.

"В регионе, где мы не продаем нефть, никто больше не будет продавать нефть. И если наша страна не будет в безопасности, инфраструктура ни одной страны не будет в безопасности" - пообещал он.

Галибаф предупредил США и другие страны, что ответ "на любые акты агрессии и авантюризма будет жестким, быстрым и точным ". Он также заявил, что попытки США установить морскую блокаду, закрыть воздушные коридоры и оказать давление на торговые маршруты Ирана потерпят неудачу.

В конце прошлой недели глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что по его оценкам, через две недели в условиях экономического давления США Ирану нечем будет торговать. Министр добавил, что сейчас иранские власти отправляют покупателям порядка 15 млн баррелей нефти в последних партиях товара.

"Возможно, за следующие две недели они поставят финальные партии нефти в Китай, потом ничего не будет. Пусто. И я полагаю, что они ощущают давление, и вот почему они хотят соглашения", - сказал Бессент.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что американская сторона 28 сентября провела переговоры через посредников с иранцами. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи также сообщил, что переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ Вашингтона на выдвинутые предложения по урегулированию конфликта.