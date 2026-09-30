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В ЕС ожидают сокращения проекта союзного бюджета на 2028-2034 гг. на 100 млрд евро

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительства стран ЕС готовятся к тому, что в предстоящем проекте долгосрочного союзного бюджета на 2028-2034 гг. будут предусмотрены сокращения расходов на сумму более 100 млрд евро, сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

"Ожидается, что Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, существенно урежет проект бюджета, предложенный Еврокомиссией (его объем составляет почти 2 трлн евро), поскольку между столицами сохраняются глубокие разногласия по поводу расходов", - пишет в среду издание.

По его информации, некоторые страны опасаются, что ирландское председательство в Совете ЕС, которое на следующей неделе должно представить переговорный документ с новыми цифрами бюджета, урежет финансирование их приоритетных проектов, включая субсидии для фермеров и выплаты на региональное развитие.

До неофициального срока завершения переговоров осталось три месяца, однако страны по-прежнему далеки от соглашения, констатирует Politico.

В миреPolitico сообщает о зашедших в тупик переговорах о бюджете ЕС на 2028-2034 годыЧитать подробнее

Германия и возглавляемая ею группа стран-сторонниц бюджетной экономии 29 сентября потребовали сократить на несколько сотен миллиардов евро первоначальный проект бюджета Еврокомиссии, оцениваемый почти в 2 трлн евро.

"Если ирландский переговорный проект должен служить основой для дальнейших дискуссий, он обязан предусматривать такой общий объем расходов, который реально могут профинансировать те, кто несет основное финансовое бремя", - цитирует издание письмо лидеров Германии, Австрии, Дании, Нидерландов, Финляндии и Швеции на имя премьер-министра Ирландии Михола Мартина.

Против такого сокращения выступает группа из 17 стран, называющая себя "Друзьями сплоченности" и включающая Италию, Испанию и Польшу. Эти государства настаивают на увеличении бюджета. Группа готовит совместное заявление, чтобы предостеречь от возможных сокращений бюджета.

Выступая в роли нейтрального посредника, Ирландия пока публично не раскрывает своих намерений. "Мы даже не перешли к рассмотрению вопросов о сокращении или увеличении", - приводит Politico слова министра по делам Европы Ирландии Томаса Бирна.

ЕС Ирландия
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