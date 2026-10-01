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В парламенте Ирана заявили о подготовке военных к прорыву блокады

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана ведут подготовку к нейтрализации морской и воздушной блокады страны, сообщил вещающий из Лондона канал Iran International со ссылкой на депутата иранского парламента Ахмада Растинеха.

"Наши вооруженные силы подготовили план с целью прорвать морскую и воздушную блокаду, скоро его будут выполнять", - заявил он.

По его словам, Иран не отказывается ни от ответных мер против США, ни от развития ядерной программы.

Растинех добавил, что парламент может принять закон, обязывающий главу МИД Ирана Аббаса Аракчи реализовывать новые правила управления судоходством в Ормузском проливе. По его словам, обстановка в проливе не может вернуться к тому статусу, который существовал до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля этого года.

Хроника 28 февраля – 01 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив Ахмад Растинех Аббас Аракчи
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