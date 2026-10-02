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Венгрия заявила об отсутствии планов посылать военное оборудование на Украину

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Венгерское правительство не намерено направлять военных и боевую технику на Украину, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел Венгрии Дьердь Велкеи.

"Ни солдат, ни оружия. Решение отвечает интересам Венгрии обеспечить мир в стране. Для нас это крайне важно", - сказал он в интервью Bloomberg.

Велкеи добавил, что Будапешт ограничит поддержку Киева поставками энергоносителей, а также гуманитарной помощью.

Как отмечает Bloomberg, позиция Венгрии свидетельствует о натянутых отношениях с Украиной. Тем не менее Велкеи подчеркнул, что сохраняет оптимизм относительно развития отношений между странами. По его словам, дальнейшие шаги к сближению будут предприняты после того, как украинский парламент примет законы о правах закарпатских венгров, проживающих на территории Украины.

В июне премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что между Будапештом и Киевом достигнуто всеобъемлющее соглашение о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства. Теперь Венгрия ждет соответствующих поправок в украинском законодательстве.

Отношения между Украиной и Венгрией осложнились в 2017 году, когда поначалу на Украине приняли закон об обучении с пятого класса средней школы на украинском языке, а два года спустя ограничили употребление венгерского языка в стране.

Венгрия Украина
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