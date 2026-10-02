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Алиев обещал продолжить наращивание военной мощи Азербайджана

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Азербайджан продолжит наращивать военную мощь, это является одной из главных задач для правительства, заявил президент Ильхам Алиев на съезде правящей партии "Ени Азербайджан".

"Одной из главных задач является наращивание нашей военной мощи. Это нужно всегда, каждой стране", - сказал он.

Он напомнил, что Азербайджан одержал победу и сегодня с Арменией нет конфликта.

Касаясь приоритетов страны во внешней политике, президент заявил, что основная задача - не допустить вмешательства в ее дела извне. "Мы выстраиваем и впредь должны выстраивать внешнюю политику так, чтобы никто не вмешивался в наши дела. Нам не нужна чья-либо помощь, равно как и чье-либо покровительство", - сказал Алиев.

Президент добавил, что богатый энергетическими ресурсами Азербайджан превратился в серьезный геополитический фактор и фактор безопасности. "Потому что энергетическая безопасность означает национальную безопасность каждой страны, и наша роль будет возрастать еще больше", - отметил он.

Азербайджан Ильхам Алиев Армения
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