Halliburton уведомила Аргентину, что не будет участвовать в Sea Lion у Мальвинских островов

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Американская сервисная Halliburton предоставила Федеральному управлению по делам нефти и газа Аргентины обновленную информацию относительно участия в проекте Sea Lion у Мальвинских островов.

"Halliburton подтверждает, что она и ее дочерние предприятия не будут проводить никаких работ по проекту Sea Lion и не участвуют в разведке или добыче углеводородов на Мальвинских островах или в их окрестностях", - заявила компания.

Ранее управление подняло вопросы об уголовном и гражданском применении действующего законодательства и о существующих правилах сертификации права на заключение контрактов.

В сентябре власти Аргентины подали иски в отношении работающих в районе Мальвинских (Фолклендских) островов британских нефтяных компаний Rockhopper Exploration Hydrocarbons Limited, Rockhopper Exploration Oil Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC и Desire Petroleum Limited. Также иски были поданы против израильской Navitas Petroleum Limited Partnership LP, ее британских дочерних компаний Navitas Petroleum Development & Production Ltd (NPDP) и Navitas Petroleum Atlantic Limited (NAPL), канадских JHI Associates и Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Все они участвуют в нефтяном проекте Sea Lion, который расположен примерно в 220 км от островов. Правительство Аргентины утверждает, что эти виды деятельности на аргентинском континентальном шельфе требуют разрешения Буэнос-Айреса и считает, что деятельность без такого разрешения нарушает законодательство.

Спор о принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов идет с 1982 года. Тогда между Аргентиной и Великобританией произошел вооруженный конфликт вокруг этой территории в Атлантическом океане. Жертвами стали 649 аргентинских и 255 британских военных, три мирных жителя. Острова носят статус британской заморской территории, однако Аргентина считает их своей национальной территорией.