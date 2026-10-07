Трамп заявил, что сделал более чем достаточно для получения Нобелевской премии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не нуждается в Нобелевской премии мира для признания своих заслуг в поддержании международной стабильности.

"Я закончил восемь войн. Я вернул всех заложников. Я спас миллионы жизней. Независимо от того, получу я премию или нет, я сделал намного больше", - ответил он на вопрос журналистов о предстоящей церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Он напомнил заявления предыдущего лауреата - лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. По словам Трампа, она говорила, что "никто в истории не заслуживает этой награды больше, чем президент Трамп".

Трамп отметил, что если Нобелевский комитет не присудит премию ему, это решение станет для них "большим упущением".

Кроме того, президент США опять повторил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Ожидается, что имя лауреата Нобелевской премии мира огласят 9 октября. Сама церемония вручения пройдет 10 декабря в Осло.