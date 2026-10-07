Поиск

Трамп заявил, что сделал более чем достаточно для получения Нобелевской премии

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он не нуждается в Нобелевской премии мира для признания своих заслуг в поддержании международной стабильности.

"Я закончил восемь войн. Я вернул всех заложников. Я спас миллионы жизней. Независимо от того, получу я премию или нет, я сделал намного больше", - ответил он на вопрос журналистов о предстоящей церемонии вручения Нобелевской премии мира.

Он напомнил заявления предыдущего лауреата - лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо. По словам Трампа, она говорила, что "никто в истории не заслуживает этой награды больше, чем президент Трамп".

Трамп отметил, что если Нобелевский комитет не присудит премию ему, это решение станет для них "большим упущением".

Кроме того, президент США опять повторил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

Ожидается, что имя лауреата Нобелевской премии мира огласят 9 октября. Сама церемония вручения пройдет 10 декабря в Осло.

США Дональд Трамп Иран Мария Корина Мачадо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп надеется, что ситуация со внебольничной пневмонией в России - под контролем

В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

 В Италии задумались о досрочных выборах в парламент

Херсонский губернатор предложил международным организациям оценить ситуацию в Алешках

Постпреды ЕС согласовали открытие двух переговорных кластеров с Украиной и Молдавией

В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

 В Иране пообещали перекрыть все не согласованные с ним маршруты в Ормузском проливе

В Таиланде задумались о введении налога на выезд из страны

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

 Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным в этом столетии

Французских учителей призвали присоединиться к забастовке лицеистов 8 октября

 Французских учителей призвали присоединиться к забастовке лицеистов 8 октября

Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

 Алиев и Путин обсудили перспективы азербайджано-российских отношений

"Мосбиржа" подала иск в суд ЕС после введения санкций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12163 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 194 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3847 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 3 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов