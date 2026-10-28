Австралия начнет получать атомные подлодки по линии AUKUS с начала 2030-х годов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - График поставок США Австралии атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS не менялся, субмарины класса Virginia начнут поступать с начала 2030-х годов, заявил глава Минобороны страны Ричард Марлз. Об этом сообщают западные СМИ.

"Мы работаем в том темпе, который обеспечит оптимальную траекторию для получения Австралией боевого потенциала АПЛ", - сказал министр.

Накануне Марлз и шеф Пентагона Пит Хегсет встретились на полях встречи глав Минобороны стран АСЕАН и обсудили пути усиления оборонного сотрудничества Австралии и США.

В частности, речь шла о работе в рамках AUKUS и усилиях по производству боеприпасов, об улучшении координации стран в обеспечении сдерживания в регионе и о поддержании выгодного им баланса сил в Тихом океане. Также стороны говорили об инвестициях в военно-воздушные базы Австралии, ускорении взаимодействия при развертывании войск и наращивании совместных логистических возможностей.

Ранее в Пентагоне сообщили, что ВМС США с 2027 года начнут размещать на ротационной основе группу ударных атомных подводных лодок класса Virginia на австралийской базе Стирлинг в городе Перт, который расположен на побережье Индийского океана. Всего на базе в рамках AUKUS будут размещаться четыре американских и одна британская подлодка.

Первой американской субмариной, которая прибудет туда для базирования, станет подлодка USS Colorado.