Сторонники Болсонару призвали признать его поражение на выборах в Бразилии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ряд сторонников Флавиу Болсонару, проигравшего президентские выборы в Бразилии, предлагают с уважением отнестись к результатам голосования и вердикту Верховного избирательного суда страны, пишет в четверг бразильская газета Folha de Sao Paulo.

Сенатор Рожериу Маринью, который отвечал за координацию президентской кампании Болсонару, заявил, что ни он сам, ни "Либеральная партия" не могут утверждать что-либо о фактах мошенничества на выборах.

Переизбранный на пост губернатора штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас, который был министром инфраструктуры при президенте Жаире Болсонару (отце Флавиу Болсонару): "Дальнейший путь заключается в том, что следует уважать результаты выборов и двигаться дальше".

"Сенатор Тереза Криштина, бывшая министром сельского хозяйства при Жаире Болсонару, также призвала уважать результаты выборов - выборы закончились, и настало время для объединения усилий правых сил", - пишет издание.

Эти комментарии прозвучали после того, как Флавиу Болсонару смог покинуть Бразилию с женой и дочерьми и перебраться в США, где распространил открытое письмо, в котором сначала назвал себя "настоящим президентом Бразилии", а затем скорректировал текст, назвав себя "лидером Бразилии".

EFE отметило, что Болсонару не привел никаких доказательств того, что выборы в Бразилии были нечестными.

Выборы состоялись 25 октября, на них действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания. Болсонару поражения не признал.