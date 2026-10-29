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Сторонники Болсонару призвали признать его поражение на выборах в Бразилии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Ряд сторонников Флавиу Болсонару, проигравшего президентские выборы в Бразилии, предлагают с уважением отнестись к результатам голосования и вердикту Верховного избирательного суда страны, пишет в четверг бразильская газета Folha de Sao Paulo.

Сенатор Рожериу Маринью, который отвечал за координацию президентской кампании Болсонару, заявил, что ни он сам, ни "Либеральная партия" не могут утверждать что-либо о фактах мошенничества на выборах.

Переизбранный на пост губернатора штата Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтас, который был министром инфраструктуры при президенте Жаире Болсонару (отце Флавиу Болсонару): "Дальнейший путь заключается в том, что следует уважать результаты выборов и двигаться дальше".

"Сенатор Тереза Криштина, бывшая министром сельского хозяйства при Жаире Болсонару, также призвала уважать результаты выборов - выборы закончились, и настало время для объединения усилий правых сил", - пишет издание.

Эти комментарии прозвучали после того, как Флавиу Болсонару смог покинуть Бразилию с женой и дочерьми и перебраться в США, где распространил открытое письмо, в котором сначала назвал себя "настоящим президентом Бразилии", а затем скорректировал текст, назвав себя "лидером Бразилии".

EFE отметило, что Болсонару не привел никаких доказательств того, что выборы в Бразилии были нечестными.

Выборы состоялись 25 октября, на них действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва добился переизбрания. Болсонару поражения не признал.

Луис Инасиу Лула да Силва США Бразилия Флавиу Болсонару
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