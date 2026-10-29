МВД Франции задействует 70 тыс. полицейских и жандармов на протестах 31 октября

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - МВД Франции задействует 70 тысяч сотрудников сил правопорядка для обеспечения безопасности во время запланированных на субботу масштабных акций протеста, сообщает в четверг телеканал BFM-TV.

К поддержанию порядка в субботу, в частности, привлекут бойцов спецназа Национальной жандармерии GIGN и элитного подразделения национальной полиции RAID.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес предупредил, что в случае беспорядков полиция будет принимать жесткие меры.

Манифестации в центре городов будут запрещены, сообщил глава МВД.

В субботу по всей стране ожидаются очередные масштабные акции протестов, в частности, из-за высокой стоимости жизни, требований учащихся.