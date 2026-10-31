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Рубио и глава МИД Бразилии договорились о встрече

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра намерены провести встречу в ближайшие недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Краткий личный разговор между дипломатами состоялся в пятницу "на полях" Совета глав МИД (СМИД) стран G20, который проходит 30-31 октября в Атланте, также рассказали источники агентства. Стороны планируют провести ещё одну встречу до саммита G20 в Майами 14-15 декабря.

Ранее на этой неделе бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару бежал в США из Бразилии после поражения во втором туре выборов и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Верховный суд Бразилии постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару. Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение. Он заявил, что считает себя победителем голосования и намерен продолжить политическую борьбу из-за границы.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон разрешил экс-кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару въехать в страну, однако заверил, что не станет вмешиваться в ситуацию.

Марко Рубио США Бразилия
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