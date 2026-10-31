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Британия оказывает помощь Саудовской Аравии в отражении воздушных атак хуситов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Лондон помогает Саудовской Аравии с противовоздушной обороной, которой приходится иметь дело с запускаемыми хуситами ракетами и беспилотниками, заявил государственный министр Британии по делам Ближнего Востока и Северной Африки Стивен Даути.

"В настоящее время, после возобновления атак хуситов, сказал он, персонал из Великобритании и средства ПВО вместе с Саудовской Аравией работают над противодействием атакам с использованием ракет и БПЛА, оказывают дополнительную оборонную поддержку", - сообщает бахрейнское издание The Daily Tribune.

Выступая на конференции IISS Manama Dialogu министр напомнил, что ранее, во время ударов Ирана, британские ВВС осуществляли миссии над Катаром, Бахрейном, Иорданией и ОАЭ; помощь с ПВО получали Кувейт и Бахрейн.

По его словам, степень нынешних угроз возросла по сравнению с ситуацией двухлетней давности, поэтому партнерам нужно обучаться, адаптироваться и действовать вместе. Он упомянул об опасности, которые теперь представляют БПЛА, ракеты, кибератаки, акты саботажа, технологии искусственного интеллекта.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против инфраструктуры королевства.

Саудовская Аравия Великобритания
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