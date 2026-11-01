Аракчи сообщил о продолжении Ираном переговоров по Ормузу с катарскими посредниками

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Иранские переговорщики продолжают контакты с катарскими посредниками по поводу направленных США предложений по восстановлению движения судов через Ормузский пролив, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Консультации продолжаются, но у нас пока нет ясных результатов, потому что все зависит от того, какие ответы на наши вопросы даст другая сторона", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Аракчи добавил, что позиция Тегерана по условиях открытия пролива не изменилась.

Ранее иранская сторона предложила за семь дней восстановить движение судов через пролив, но при условии, что США выполнят ряд требований Тегерана, в частности, снимут морскую блокаду.