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Аракчи надеется, что США поведут себя рационально с Ираном

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Тегеран надеется, что Вашингтон поведет себя рационально и сделает выбор в пользу дипломатии, а не возобновления вооруженного конфликта, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы предпринимаем дипломатические усилия и надеемся, что подход другой стороны будет рациональным, и она выберет дипломатию, а не другие варианты", - заявил министр, слова которого приводят ближневосточные СМИ.

При этом Аракчи отметил, что иранские военные готовятся на случай возобновления боевых действий.

"У наших вооруженных сил есть ясная цель. И теперь, когда они вынесли уроки из предыдущих двух конфликтов, они стали сильнее", - добавил он.

Ранее Аракчи заявил, что иранские переговорщики продолжают контакты с катарскими посредниками по поводу направленных США предложений по восстановлению движения судов через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 01 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран Аббас Аракчи
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