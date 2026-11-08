Алиев выразил уверенность, что отношениям с Турцией никто не сможет помешать

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В отношения между Баку и Анкарой никто не сможет внести разногласия, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Наше единство и братство нерушимы. Те, кто пытается их разрушить, никогда не достигнут своей цели. Их мечты так и останутся несбыточными", - сказал Алиев в воскресенье в Шуше, выступая с совместным заявлением с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, оба народа и, прежде всего, лидеры двух стран "никому не позволят встать между нами".

"Я неоднократно говорил, что в мире нет народов и государств, настолько тесно связанных друг с другом, как наши", - добавил Алиев.

В отношениях между Баку и Анкарой в последнее время наблюдалась некоторая напряженность. Кабинет министров Азербайджана в сентябре внес изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Новые правила запрещают школьникам носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения.

В ответ на это решение в последнее время ряд представителей правящей партии Турции выступили с резкими заявлениями в адрес Баку и призвали пересмотреть это решение.

В свою очередь правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" (YAP) призвала представителей правящей партии Турции - Партии справедливости и развития (AKP) воздержаться от заявлений и действий, способных нанести вред отношениям Баку и Анкары. В Баку расценивают действия правящих кругов Турции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск восемь граждан Турции за призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти.

МИД Азербайджана со своей стороны внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны.

Алиев 30 октября пропустил саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, как сообщалось, из-за плотного рабочего графика.