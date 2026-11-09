Эрдоган снова предложил посредничество в урегулировании по Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил о возможностях Анкары выступить посредником в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса, передает Anadolu.

"Турция готова вновь предложить Стамбул в качестве центра для переговоров и задействовать все инструменты гуманитарной дипломатии", - сказал он и добавил, что Анкара прилагает "интенсивные усилия для полного прекращения конфликта России и Украины" и полностью поддерживает проводимую Трампом политику по урегулированию кризиса.

Эрдоган также выразил надежду на мирное решение конфликта между США и Ираном. "Мы не желаем новых ударов по Ирану и дальнейшей дестабилизации региона", - сказал он.