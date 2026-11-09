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Иранские военные перейдут к наступательной доктрине ведения боевых действий

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана переходят к новой наступательной доктрине ведения боевых действий, заявил представитель иранской армии бригадный генерал Мохаммад Акраминия, передает телеканал IRIB.

Он сказал, что этот переход "требует соответствующего оружия и трансформации методов ведения боя". По его словам, к ним относятся "неотложность, эффективность и отсутствие географических ограничений".

Акраминия заявил, что недавние приказы верховного лидера Моджтабы Хаменеи о переходе с оборонительной на наступательный характер доктрины теперь становятся "основой для действий вооруженных сил".

Он добавил, что в то время, как недавние результаты промежуточных выборов в США потенциально могут снизить шансы возобновления войны, шаги Ирана по укреплению боевых и оборонительных возможностей "осуществляются независимо от этих событий и без перерыва".

Хроника 28 февраля – 09 ноября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Мохаммад Акраминия Моджтаба Хаменеи
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