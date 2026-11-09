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В Европе готовы обсуждать общую безопасность только после урегулирования на Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Руководители европейских стран не хотят обсуждать безопасность в Европе до того, как будет урегулирован украинский конфликт, несмотря на позицию спецпосланника президента США Джареда Кушнера, сообщает Financial Times.

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По ее сведениям, представители руководства стран Европы настаивают на том, что любое обсуждение европейской безопасности после украинского конфликта должно проходить только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними. FT предполагает, что представители Евросоюза направятся в Абу-Даби для обсуждения Украины, чтобы укрепить позицию Киева и "сорвать усилия России по использованию возглавляемых США переговоров для переписывания архитектуры безопасности Европы".

Ранее сообщалось, что делегацию ЕС в Абу-Даби возглавят руководитель аппарата председателя ЕК Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Совета ЕС Мария Бура. Также Абу-Даби посетит руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри Ван Леувен.

Кушнер писал в соцсети X, что в рамках обсуждения урегулирования украинского конфликта необходимо затрагивать темы послевоенной безопасности и экономического восстановления. Он также отмечал, что США хотят разработать "практические меры, которые учитывали бы интересы безопасности всех сторон, снижали риск будущих конфликтов и создавали более стабильную и предсказуемую обстановку в области безопасности".

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби 10-11 ноября.

Абу-Даби Евросоюз США Украина Джаред Кушнер
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