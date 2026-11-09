В Европе готовы обсуждать общую безопасность только после урегулирования на Украине

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Руководители европейских стран не хотят обсуждать безопасность в Европе до того, как будет урегулирован украинский конфликт, несмотря на позицию спецпосланника президента США Джареда Кушнера, сообщает Financial Times.

По ее сведениям, представители руководства стран Европы настаивают на том, что любое обсуждение европейской безопасности после украинского конфликта должно проходить только после мирных переговоров с Киевом, а не одновременно с ними. FT предполагает, что представители Евросоюза направятся в Абу-Даби для обсуждения Украины, чтобы укрепить позицию Киева и "сорвать усилия России по использованию возглавляемых США переговоров для переписывания архитектуры безопасности Европы".

Ранее сообщалось, что делегацию ЕС в Абу-Даби возглавят руководитель аппарата председателя ЕК Бьорн Зайберт и главный советник по внешней политике председателя Совета ЕС Мария Бура. Также Абу-Даби посетит руководитель аппарата генсека НАТО Джеффри Ван Леувен.

Кушнер писал в соцсети X, что в рамках обсуждения урегулирования украинского конфликта необходимо затрагивать темы послевоенной безопасности и экономического восстановления. Он также отмечал, что США хотят разработать "практические меры, которые учитывали бы интересы безопасности всех сторон, снижали риск будущих конфликтов и создавали более стабильную и предсказуемую обстановку в области безопасности".

Трехсторонняя встреча Россия-США-Украина запланирована в Абу-Даби 10-11 ноября.