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МИД Ирана заявил, что Тегеран и Вашингтон пока не обсуждают иранскую ядерную программу

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Контакты Тегерана и Вашингтона пока не затрагивают вопросы, связанные с иранской ядерной программой, заявил в воскресенье представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Нет, мы сейчас вообще не находимся на таком этапе контактов. В нынешний период у нас не было дискуссий относительно ядерного вопроса", - приводит Al Jazeera слова Багаи в ответ на вопрос, согласится ли Иран на временную приостановку обогащения урана или сокращение уровня обогащения в рамках потенциального соглашения с США.

Вместе с тем, он подчеркнул, что права Ирана на обогащение урана и на мирную ядерную программу гарантированы его участием в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Он уточнил, что Иран не приостанавливал свои обязательства перед МАГАТЭ, однако сотрудничество во многом пришлось поставить на паузу из-за конфликта в регионе.

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Багаи пояснил, что проверки сотрудниками МАГАТЭ АЭС "Бушер" проводятся периодически как в соответствии с соглашением Ирана с РФ, так и в соответствии с соглашением о гарантиях с агентством.

Вместе с тем, Багаи подчеркнул, что США, дважды атаковав Иран в ходе переговорного процесса, подорвали возможность вести диалог. Он отметил, что действие июньского меморандума о взаимопонимании Ирана и США не продлилось и двух недель.

Кроме того, Багаи обвинил страны Персидского залива в поддержке атак США на Иран, подчеркнул, что иранские власти документируют подобные факты. Он добавил, что Иран наносит ответные удары, не нарушая статью 51 Устава ООН о праве на самооборону, и не посягает на суверенитет других государств.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не видит необходимости в заключении соглашения с Ираном. Но Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке опровергло сообщения СМИ о том, что оно попросило Израиль подготовиться к возобновлению военных действий с Ираном.

США МАГАТЭ Иран Исмаил Багаи
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