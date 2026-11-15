В МИД Ирана не увидели предпосылок для расширения сотрудничества с МАГАТЭ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Нынешняя ситуация не способствует изменению формата сотрудничества Ирана и МАГАТЭ, заявил в воскресенье на брифинге представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Пока ситуация не изменится, мы не можем ожидать каких-либо изменений в сотрудничестве между Ираном и МАГАТЭ", - приводятся его слова в телеграм-канале МИД Ирана.

Дипломат подчеркнул, что в Тегеране ожидают от МАГАТЭ четких заявлений об ответственности США и Израиля за текущую обстановку; однако гендиректор агентства Рафаэль Гросси и Совет управляющих МАГАТЭ пока от таких высказываний воздерживаются.

Комментируя сообщения о недавнем квартальном докладе МАГАТЭ по поводу иранской ядерной программы, Багаи обвинил МАГАТЭ в том, что оно "под влиянием предвзятого подхода некоторых руководителей, а также под влиянием США и некоторых европейских стран, настаивает на своем прежнем методе, а именно на одностороннем освещении иранской ядерной программы".

По его словам, тем не менее, "поиск предлогов для обострения обстановки вокруг иранской ядерной программы, не принесли им пользы"; при этом в МАГАТЭ пришлось признать, что атаки на иранские ядерные объекты нарушили работу агентства на территории Ирана.

Багаи добавил, что Иран по-прежнему соблюдает свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

В минувшую пятницу Bloomberg со ссылкой на квартальный доклад МАГАТЭ сообщало, что агентство не способно точно установить, нужны ли запасы урана Ирану только для гражданской ядерной программы. "Иран также заявил агентству, что в нынешних условиях проводить инспекции на объектах невозможно", - говорится в докладе.

Согласно документу, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал Тегеран вновь допустить инспекторов на свои объекты и добиться урегулирования конфликта с США за столом переговоров. Гросси уточнил, что Иран не свернул полностью сотрудничество с МАГАТЭ: сотрудники последнего дважды за три месяца посещали АЭС "Бушер". Однако, добавил гендиректор, агентство не получало от иранских властей информации относительно статуса других ядерных объектов.