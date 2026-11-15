Разведка США полагает, что у военных Ирана может быть до 2,5 тыс. ракет

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Американские разведывательные службы располагают данными, что в военных арсеналах Ирана до сих пор могут иметься от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. ракет, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"По словам американских чиновников, американское разведывательное сообщество оценивает количество иранских ракет в арсеналах в 1,5 тыс. - 2,5 тыс. ракет. Тем самым Тегеран имеет значительные возможности для атак против связанных с США и их союзниками целей в случае возобновления полномасштабной войны", - информирует WSJ.

Собеседники добавили, что Иран также сохранил мощности для восполнения запасов ракет, хотя производить их может медленнее, чем до нападения США и Израиля 28 февраля 2026 года. Кроме того, иранские вооруженные силы располагают множеством дронов и ракет ближнего радиуса действия.

В свою очередь израильские военные полагают, что Иран имеет на вооружении более 1,5 тыс. ракет. Оценки арсеналов Ирана со стороны наблюдателей в регионе различаются из-за нехватки сведений.

По словам американских и израильских госслужащих, из-за атак Ирана американское командование перебросило часть военного имущества и оборудования в Израиль, поскольку эта страна считается более защищенной.

Также неназванный военный чиновник Израиля заявил, что несмотря на ущерб, нанесенный иранской ракетной программы от ударов США и Израиля, Иран восстанавливает военный потенциал и перевооружается, готовится к следующему серьезному раунду боевых действий.

Еще один израильский чиновник отметил, что ракеты на иранских подземных складах, проходы в которые Израиль и США обрушили при ударах, по-видимому, не пострадали. При этом ранее спутниковые снимки показали, что Иран смог снова прокопать туннели в часть из подземных хранилищ.