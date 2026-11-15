Ульянов заявил, что у РФ нет данных о какой-то ядерной деятельности Ирана в районе горы Кирка

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона не располагает сведениями о якобы ведении Ираном тайных работ в рамках своей ядерной программы в районе горы Кирка, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"МАГАТЭ никогда не сообщало об этом объекте. Насколько нам известно, никаких сведений, подтверждающих, что там могла бы осуществляться какая-то ядерная деятельность, у агентства нет", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".

Ульянов подчеркнул: "У нас информации на этот счет тоже не имеется. Американцы же в свойственной им манере обосновать свои обвинения не удосужились или не смогли".

Ранее в воскресенье представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что контакты Тегерана и Вашингтона пока не затрагивают вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Он также отметил, что нынешняя ситуация не способствует изменению формата сотрудничества Ирана и МАГАТЭ.