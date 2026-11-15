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В Иране сообщили о подрыве на минах двух танкеров в Ормузском проливе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Еще два танкера, шедших через Ормузский пролив по несогласованному с Тегераном маршруту, подорвались в заминированной зоне, сообщили в ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"За последние несколько часов у двух танкеров, шедших по несанкционированному южному маршруту в Ормузском проливе, прозвучали очень сильные взрывы после столкновений с морскими минами", - передает Tasnim со ссылкой на пресс-службу ВМС КСИР.

По данным ВМС, суда пытались миновать пролив при содействии США и отключили транспондеры. После столкновения с минами на судах начался пожар.

В КСИР утверждают, что одно из судов - супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту - после пожара затонул в южной части акватории.

В КСИР также предостерегли руководство судоходных компаний, владельцев танкеров и их экипажи от использования запрещенной для прохода зоны в Ормузском проливе и предупредили, что нарушителям предписания также грозит участь подорваться на минах. В Корпусе неоднократно предупреждали об опасности использования морского пути, которой проходит по югу Ормузского пролива вблизи Омана, и подчеркивали, что пролив остается под наблюдением и полным контролем вооруженных сил Ирана.

Ормузский пролив Иран КСИР
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