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ЕС планирует санкции в отношении почти 137 физлиц и юрлиц, связанных с Россией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены одобрить ограничения в отношении 137 физлиц и юрлиц в рамках санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза.

В санкционный список планируется добавить, в частности, основательницу и главу RWB Татьяну Ким. По информации EUobserver, ограничения также затронут "десятки российских банков и пропагандистов".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 ноября объявила о планах рамках расширения антироссийских санкций ввести ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.

"В понедельник Совет ЕС на уровне главе МИД должен одобрить новые антироссийские санкции, в том числе против банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот", - написала она в соцсети X.

Евросоюз Кая Каллас МИД Татьяна Ким
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