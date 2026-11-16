ЕС планирует санкции в отношении почти 137 физлиц и юрлиц, связанных с Россией

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены одобрить ограничения в отношении 137 физлиц и юрлиц в рамках санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на внутренние документы Евросоюза.

В санкционный список планируется добавить, в частности, основательницу и главу RWB Татьяну Ким. По информации EUobserver, ограничения также затронут "десятки российских банков и пропагандистов".

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 ноября объявила о планах рамках расширения антироссийских санкций ввести ограничения против банков и компаний, имеющих отношение к судоходству.

"В понедельник Совет ЕС на уровне главе МИД должен одобрить новые антироссийские санкции, в том числе против банков, покупателей и компаний, поддерживающих "теневой флот", - написала она в соцсети X.