Глава МИД Германии отметил, что Европа не нуждается в новой архитектуре безопасности

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Европе нужна не новая архитектура безопасности, а соблюдение ранее согласованных правил и принципов, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в Баку.

"Хотел бы еще раз четко заявить: у нас нет потребности в формировании какого-то нового европейского порядка в сфере безопасности. Нам необходимо лишь соблюдение правил и принципов, которые были согласованы уже давно. Они берут начало в Хельсинкском заключительном акте СБСЕ и продолжаются Парижской хартией, а также Будапештским меморандумом", - сказал министр.

Вадефуль, слова которого приводит агентство Report, напомнил, что по условиям Будапештского меморандума правопреемница Советского Союза - Россия - взяла на себя обязательства не просто уважать суверенитет Украины, но и обеспечивать его защиту.

Глава МИД Германии также выразил благодарность Азербайджану за поддержку Украины, в частности за поставку помощи и содействие в энергоснабжении.

"Это также было одной из тем наших переговоров (с главой МИД Азербайджана - ИФ). Я считаю, что это важный вклад в стабильность Европы", - сказал министр.