Пашинян и Трамп объявили о запуске проекта TRIPP в Армении

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент США Дональд Трамп в видеообращениях объявили об официальном запуске проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity).

"Большая честь объявить о запуске проекта TRIPP и практической фазе региональной деблокады, совместно осуществляемой правительствами Армении и США, что является историческим событием в современной истории Армении. Мы запускаем крупнейшую экономическую программу в Армении со времен обретения независимости", - заявил Пашинян.

По его словам, проект TRIPP направлен на создание бесперебойной мультимодальной транзитной связи на Южном Кавказе на основе полного уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции стран.

"TRIPP будет иметь огромное региональное и международное значение, придавая дополнительную энергию Транскаспийскому международному транспортному маршруту и транспортной связи между Западом и Востоком. Помимо обеспечения мира (между Арменией и Азербайджаном - ИФ), проект TRIPP будет иметь исключительное значение для экономического развития Армении, также внесет серьезный вклад в укрепление безопасности Армении, поскольку повысит вес нашей страны и одновременно значительно расширит круг заинтересованных сторон в обеспечении стабильности и безопасности Армении", - заявил Пашинян.

Президент США Трамп поздравил Пашиняна с "мужественным лидерством".

"Он выбрал путь мира и вместе с нами работал над прекращением затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Более 35 лет этот конфликт причинял невыразимые страдания, и многие пытались найти решение, но потерпели неудачу. Но мы это сделали, и в прошлом году подписали историческое мирное соглашение в Белом доме", - отметил Трамп.

По его словам, партнерство между США и Арменией в рамках проекта TRIPP создаст новые торговые пути для товаров и энергопотоков. "Мы полны решимости обеспечить его огромный успех", - добавил Трамп.

Он также пригласил Пашиняна в Белый дом в 2027 году.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, предполагающего строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.