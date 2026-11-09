Иран получил гарантии Армении о том, что на "Маршруте Трампа" ВС США не будет

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Власти Армении предоставили гарантии, что реализация "Маршрута Трампа для международного мира и процветания"(TRIPP) не предусматривает развертывание военных США в регионе, заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Армения заверила, что никаких изменений границ не будет; в реализации проекта будут участвовать исключительно армянские компании, и американские военные силы не будут размещены в регионе", - сказал дипломат.

Он пояснил, что Иран всегда выступал за снятие ограничений с транспортного сообщения в регионе, но без изменений в геополитической обстановке и в границах стран. Багаи отметил, что вмешательство в ситуацию сил из-за пределов региона, особенно США, лишь создавало угрозы для безопасности.

Багаи добавил, что хотя между Ираном и Арменией - хорошие отношения, Тегеран будет внимательно следить за обстановкой.

В августе 2025 года лидеры США, Армении и Азербайджана подписали декларацию, в которой говорилось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта TRIPP, который предполагает строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP должен связать основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км и далее - с Турцией.

В Госдепартаменте ранее сообщили, что США, Армения и Азербайджан создали трехстороннюю техническую группу по развитию TRIPP. Цель группы - совместная работа на укрепление долгосрочной стабильности, экономической активности, региональной связности и коммерческого процветания. Стороны договорились, создать еще две группы - по вопросам транспорта и электроэнергии. Деятельность этих организаций должна быть направлена на решение сложных технических вопросов и подготовку к следующим этапам реализации проекта, включая интеграцию с другими объектами региональной инфраструктуры.