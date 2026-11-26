Генсек ОПЕК считает необходимыми все виды энергии для борьбы с изменением климата

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Справедливый энергопереход требует использования всех доступных технологий и видов энергии, учета интересов всех стран, считает генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс. Это мнение он высказал в статье "Что на самом деле произошло на COP31?"

"Парижское соглашение основано на принципе общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, а также на подходах "снизу вверх", определяемых на национальном уровне в соответствии с приоритетами и обстоятельствами каждой страны. В нём нет упоминания о выборе источников энергии - вместо этого оно фокусируется на сокращении выбросов и использовании соответствующих технологий. Это реальность, которую ОПЕК продолжает подчёркивать: изменение климата требует всех решений "на столе", которые страны могут использовать их исходя из своих национальных обстоятельств", - пишет он.

Аль-Гайс подчеркивает, что страны-производители нефти и газа поддержали "Анталийский пакт", действовали добросовестно на протяжении COP31 и "не были теми, кто парализовал переговоры". Вместе с тем он обращает внимание на действия стран Евросоюза, заблокировавших принятие итогового документа конференции из-за отсутствия пункта об отказе от ископаемого топлива.

"Европейский союз (ЕС) разрабатывает инициативы по снижению доли углеводородов в своём энергобалансе, но при этом продолжает смягчать собственные правила относительно будущего использования углеводородов. В период с 2021 по 2025 год страна увеличила свои мощности по импорту сжиженного природного газа более чем на треть, а также почти вдвое увеличила импорт СПГ за тот же период. Кроме того, недавно ЕС отметил необходимость пересмотра ситуации с нефтеперерабатывающими мощностями в интересах энергетической безопасности, а многие европейские страны откладывают поэтапный вывод из эксплуатации угольных электростанций", - поясняет он.

Аль-Гайс также отмечает, что COP31 выявил отсутствие коллективной готовности развитых стран помочь развивающимся странам адаптироваться к климатическим изменениям: "Проект "итогового решения" COP31 исключил упоминание целевого показателя финансирования адаптации к изменению климата в размере $120 млрд. Как можно совместить исключение средств реализации с пропагандой глобального энергетического перехода? Стоит напомнить, что развитые страны индустриализовались, израсходовав около 4/5 углеродного бюджета. Принципы справедливости и исторической ответственности требуют, чтобы развитые страны возглавили климатические действия и предоставили поддержку в виде средств реализации, включая финансирование, передачу технологий и наращивание потенциала, развивающимся странам".

COP31 проходила в Анталье с 9 ноября. Завершение конференции ожидалось в пятницу, 20 ноября, но из-за разногласий участников по ряду пунктов повестки переговоры продлились до вечера 22 ноября. Делегаты не смогли прийти к компромиссу и отвергли подготовленный организаторами встречи вариант финального заявления.