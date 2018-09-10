Пентагон опроверг применение фосфорных бомб в Сирии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон опроверг заявление Минобороны РФ о том, что ВВС США нанесли бомбовый удар в провинции Дейр-эз-Зор с применением фосфорных снарядов, сообщает Global News.

Представитель военного ведомства США Шон Робертсон заявил, что в настоящее время у Пентагона нет информации об использовании зарядов с белым фосфором. По его словам, ни у одного из подразделений армии США в данном районе нет этого вида вооружений.

Ранее в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что самолеты F-15 ВВС США в минувшую субботу нанесли удары по населенному пункту Хаджин в провинции Дэйр-эз-Зор.

"В провинции Дейр-эз-Зор 8 сентября 2018 года двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин с применением фосфорных зажигательных боеприпасов. В результате ударов наблюдались сильные пожары. Данные о жертвах и пострадавших уточняются", - заявил Савченко.

Применение вооружений с использованием белого фосфора запрещено дополнительным протоколом к Женевской конвенции 1949 года.