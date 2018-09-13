Крупнейшая фракция Европарламента выдвинет Сенцова на премию Сахарова

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатом от самой крупной политической фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - на премию им. А.Сахарова "За свободу мысли" за 2018 года будет украинский кинорежиссер Олег Сенцов.

"Украинский кинорежиссер, незаконно заключенный в России, Олег Сенцов является нашим кандидатом на премию Сахарова 2018 года", - говорится в записи в твиттере фракции ЕНП, опубликованной в среду.

Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима, уже 123 дня держит голодовку, требуя освободить украинских политзаключенных, удерживаемых в РФ. В среду стало известно, что он составил завещание на свое творчество.