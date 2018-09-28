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В мире Убийство российских журналистов в ЦАР

Президент ЦАР заявил, что расследование гибели российских журналистов только началось

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Аршанж Туадера заявил, что поручил службам страны оказать содействие РФ в расследовании убийства российских журналистов.

"Говоря о расследовании, мы договорились с господином министром о том, что наши службы будут сотрудничать, и мы уже поручили нашим службам оказывать содействие российскому Следственному комитету и другим структурам, которые сейчас этим занимаются. Наша цель, конечно, пролить полный свет на все обстоятельства этого дела", - сказал он журналистам.

Отвечая на вопрос о том, появилась ли новая информация в ходе расследования, он сказал: "Расследование еще ведется, оно только началось, поэтому никаких (новых) элементов нет, но мы нацелены на сотрудничество".

Как сообщил позднее МИД РФ, на встрече "на полях" Генассамблеи ООН с министром иностранных дел России президент ЦАР "заверил, что вопрос о расследовании гибели российских журналистов находится на контроле властей ЦАР, и пообещал обеспечить активное взаимодействие правоохранительных структур его страны со Следственным комитетом Российской Федерации с целью скорейшего выяснения обстоятельств данного преступления".

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного партнерства. Рассмотрены перспективы процесса национального урегулирования в ЦАР, отмечена важность гармонизации международных усилий в целях стабилизации обстановки в этой стране в русле Африканской мирной инициативы", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

31 июля стало известно, что в Центральноафриканской республике в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Она приехали в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях для "Центра управления расследованиями", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство) по факту гибели российской съемочной группы. К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР присоединились и представители ООН.

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Теги: ЦАР, РФ

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