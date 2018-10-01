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В мире Отравление Сергея Скрипаля

В МИД РФ захотели посмотреть на Скрипаля прежде, чем предъявлять Лондону Чепигу

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В ситуации с обвинениями в отравлении Сергея Скрипаля, выдвинутыми против российских граждан, Лондон действует принципу "мы обвиняем, а вы должны оправдываться", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Британская пресса сделала очередной "правильный" вывод в солсберецкой истории: раз за несколько дней в Москве никто официально не предъявил Чепигу, значит, значит Боширов и есть Чепига или Чепига и есть Боширов", - написала она в своем фейсбуке.

Вместе с тем, пишет Захарова, Лондон требует от Москвы "провести смотрины "сотрудников ГРУ", "героев России" и других виртуальных якобы участников драмы, а со своей стороны в принципе ничего не рассказывают о ходе следствия, кроме политических заявлений и сливов в специально созданные для таких нужд псевдоСМИ".

"Я напомню: хотелось бы до Чепиги посмотреть на Скрипаля", - добавила она.

Ранее в МИД РФ неоднократно требовали от Великобритании обеспечить консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям. "Мы обеспокоены отсутствием информации о самочувствии Юлии Скрипаль и ее отца и поражены продолжающимся отказом британских властей обеспечить к ним доступ сотрудников российского посольства", - заявляла Захарова 15 августа.

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На прошлой неделе британский проект Bellingcat и издание The Insider сообщили, что подозреваемый Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслан Боширов является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. По информации Insider, Анатолий Чепига родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка Амурской области, окончил ДВОКУ и отправился служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Кремле сомневаются в достоверности публикаций о виновных в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и заявляют, что правоохранительные органы РФ могут подключиться к расследованию этого инцидента, только получив соответствующие материалы из компетентных структур Великобритании.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Позднее было заявлено, что Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

В начале марта 2018 г. в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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Теги: Мария Захарова, МИД РФ, Сергей Скрипаль, Анатолий Чепига

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