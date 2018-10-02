Сеул насчитал у КНДР от 20 до 60 единиц ядерного оружия

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что КНДР располагает от 20 до 60 единицами ядерного оружия, передает во вторник агентство Associated Press.

Министр сделал это заявление в ходе выступления в парламенте Южной Кореи, отвечая на вопрос одного из депутатов.

Чо Мён Гюн уточнил, что эти данные предоставлены южнокорейскими спецслужбами.

При этом Чо Мён Гюн отметил, что Южная Корея не приемлет факт наличия ядерного оружия у КНДР, и пообещал, что Сеул продолжит прикладывать дипломатические усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

После переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, прошедших 12 июня в Сингапуре, было объявлено о том, что с Пхеньяном удалось договориться о денуклеаризации. Еще в мае Северная Кеоря демонтировала свой главный ядерный полигон Пунгери, а в июне начала разбирать ракетный полигон Сохе. Однако в августе работы были приостановлены. По сведениям американской разведки, КНДР в тайне продолжает производство межконтинентальных ракет.