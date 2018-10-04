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Экипаж корабля "Союз МС-08" вернется с МКС на Землю

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Участники очередной экспедиции вернутся с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Как сообщает Роскосмос, на Международной космической станции завершается работа 56-й длительной экспедиции: космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд готовятся к возвращению на Землю.

"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами (ЦУП), расстыковка корабля "Союз МС-08" с МКС планируется 4 октября 2018 года в 10:57:30 мск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-08" ожидается в 14 час. 45 мин. мск в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

Таким образом, общее время пребывания экипажа на орбите составит 197 суток.

"После расстыковки ТПК "Союз МС-08" с Международной космической станцией и до прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на орбите продолжит экипаж в составе космонавта Сергея Прокопьева (Роскосмос), астронавта Серины Ауньён-Чэнселлор (NASA) и астронавта Александра Герста (ESA)", - сказали в пресс-службе.

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Теги: МКС

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