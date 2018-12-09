Тысячи людей вышли на марш против президента Сербии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Тысячи людей прогли маршем по улицам Белграда, протестуя против политики президента Сербии Александара Вучича и его правительства, сообщило агентство Associated Press.

Поводом для протестов стало избиение одного из левых сербских политиков Борко Стефановича вместе с его соратниками. По мнению оппозиции, инцидент случился из-за "атмосферы жестокости и запугивания", которую создает правящая коалиция, поддерживающая Вучича.

Александар Вучич в прошлом придерживался националистических взглядов. Сейчас он заявляет о стремлении ввести Сербию в Евросоюз. Критики президента считают, что он ограничил демократические свободы.