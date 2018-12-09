Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 декабря

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава аппарата Белого дома Джон Келли уйдет со своего поста до конца года. Президент Дональд Трамп пока не назвал его преемника.

- Несколько тысяч человек в Белграде вышли на марш протеста против политики президента Александара Вучича и его правительства. Поводом стало избиение лидера левой партии.

- Полиция Брюсселя задержала около 400 человек на акции протеста против повышения цен на топливо.

- Японская фигуриста Рика Кихира выиграла Гран-при в одиночном катании. Россиянки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева заняли второе и третье места.