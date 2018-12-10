Моряки на арестованном в Южной Корее российском танкере остались без тепла и еды

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Пять российских моряков с арестованного в южнокорейском порту Пусан танкера "Палладий" жалуются на нехватку продуктов и отсутствие энергоснабжения.

"По информации консула Генконсульства РФ в Пусане Романа Быкова, ситуация на борту осложнилась. У судовладельца закончились деньги на содержание судна, начались перебои с продовольствием. Из-за долгов его отключили от энергоснабжения", - сообщил агентству "Интерфакс" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Сейчас температура воздуха в Пусане - около ноля градусов.

"Консул предпринимает меры, чтобы троих моряков отправить на родину, оформляются документы. Еще двух членов экипажа, возможно, переселят в гостиницу в Пусане", - сказал Суханов.

В конце августа береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер "Палладий" с 15 членами экипажа на борту, которое самовольно покинуло порт Пусан.

Несколько членов экипажа при задержании оказали сопротивление. Капитан, матрос, моторист и судовладелец, который был на борту в момент происшествия, находятся под стражей за незаконный выход из порта и сопротивление властям в ожидании судебного решения. Часть экипажа вернулась в РФ.

По информации одного из моряков, "Палладий" за долги судовладельца передан на хранение корейской компании до погашения долга.